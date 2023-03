Suplanten la identitat de la botiga Viladomat a Instagram

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:38

La policia alerta de la creació d’un compte fals a la xarxa social Instagram suplantant la identitat de la botiga d’esports Viladomat. A través de Twitter, els agents de seguretat indiquen que els hackers estan enviant missatges informant que has guanyat un premi i que per obtenir-lo has d’accedir a un enllaç on et demanen les dades bancàries. Els agents recomanen eliminar el correu electrònic.No es tracta del primer cas de suplantació d’identitat. Fa unes setmanes es va alertar d’una onada de missatges fraudulents en què s’anunciava un suposat premi a causa del 74è l’aniversari del supermercat E.Leclerc. També hi ha hackers que es fan passar per personalitats públiques, com ara el president del fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, el ministre de Finances i portaveu de Govern, Cesar Marquina, i fins i tot el cap de Govern, Xavier Espot.