Renfe rectifica i afirma que l'AVE pararà a Lleida a banda de la promoció per a l'Avlo

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:32

Renfe va informar ahir que l’AVE continuarà tenint parada a Lleida, després que el nou president de la companyia, Raül Blanco, hagués anunciat dimecres canvis en els trajectes d’alta velocitat. Blanco havia manifestat en declaracions a El País que els trens Avlo faran parada a totes les estacions, mentre que els AVE es reservaran per a trajectes directes –sense parades intermèdies o aturant-se només a les ciutats més importants–. Renfe va assegurar al Diari que de moment no hi ha cap canvi que afecti la parada de l’AVE de l’estació de Lleida. Des de la companyia van precisar que que es preveu “reposicionar el servei Avlo, un producte d’alta velocitat de Renfe universal que pararà a totes les estacions dels corredors on vagi prestant servei”, i van incidir que “això no implica una reducció de l’oferta de l’AVE”. Renfe va indicar que la reprogramació es farà quan es posin en marxa els nous trens S106. Blanco havia detallat que l’objectiu és augmentar la competència amb els serveis Ouigo.