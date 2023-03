Obertes les prescripcions per cursar un bàtxelor d'infermeria

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:44

La Universitat d’Andorra obre les prescripcions (dues places) per cursar el bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica. Tal com informa la institució en un comunitat, aquest bàtxelor té com a objectiu formar llevadores, és a dir, professionals responsables que treballen conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi. També s’encarreguen de dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al nounat i al lactant.El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern el 6 de maig del 2009 i publicat al BOPA el 13 de maig del 2009.