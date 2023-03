La causa a un home acusat de violència domèstica se sobreseu pel seu estat mental

Actualitzada 10/03/2023 a les 13:50

El Tribunal de Corts ha notificat aquest matí que sobreseu provisionalment el judici contra un home acusat d’un delicte major d’amenaces de mort amb arma i d’un delicte menor de maltractaments en l’àmbit domèstic. El processat pateix una malaltia mental orgànica que, a ulls de la justícia, l’impedeix comprendre fets dels quals se l’acusa i defensar-se correctament.El Ministeri Fiscal va demanar el sobreseïment provisional de la causa, per si l’home mai es torna a trobar en condicions de ser jutjat. En canvi, la defensa va sol·licitar el sobreseïment definitiu, en considerar que l'acusat necessita tractament per a la malaltia i treballar en la reinserció social en la mesura del possible. Finalment, el Tribunal de Corts s’ha acabat decantant per la demanda de la fiscalia.A mitjans de febrer, la malaltia de l’acusat va obligar ahir el Tribunal de Corts a suspendre la vista oral en què se l’havia de jutjar. Els pèrits, que van avaluar l’home just abans de l’inici de la vista, van concloure que l’acusat no es trobava capacitat per exercir el dret de defensa ni per comprendre el procediment judicial.