L'A regala banderes pel dia de la Constitució

Actualitzada 10/03/2023 a les 14:13

Liberals d'Andorra regalarà banderes de manera gratuïta als ciutadans que dilluns s'acostin a la seu del partit. L'acció, anomenada 'Cap balcó sense bandera', té com a objectiu "omplir balcons, finestres i aparadors amb la nostra senyera", segons indiquen en nota de premsa. Així, L'A anima a tothom a exhibir la bandera "com un gest d'estima al país i de reconeixement a les nostres institucions", ha explicat Josep Maria Cabanes, líder dels liberals.Els emblemes es podran recollir de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores a l'avinguda del Fener número 12, i se'n donarà una per persona fins a esgotar existències. A més, els membres del partit també repartiran banderes pels carrers i els comerços el mateix dilluns, segons informen.