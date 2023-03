Entrades a quatre euros per a la promoció del cinema en català

Illa Carlemany es compromet a projectar dotze films en llengua oficial a l’any

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, va signar ahir un nou acord de col·laboració amb la societat gestora del Centre Illa Carlemany per tal de promoure el cinema en català. L’entesa estipula que el Govern subvencionarà el preu de l’entrada per veure pel·lícules en versió original en català o en versió doblada o subtitulada en català. L’entrada per a aquests films costarà a l’espectador quatre euros i el diferencial de preu respecte de l’habitual serà aportat pel Govern. En aquesta línia, els cinemes es comprometen a estrenar el màxim nombre possible de pel·lícules en versió original

