El preu proposat pel Govern no convenç el col·lectiu, que el considera “molt baix”

El dels podòlegs era un dels col·lectius de professionals sanitaris que havia d’entrar en el finançament de la CASS amb la incorporació a la cartera de serveis. Però la negociació entre el ministeri de Salut i el Col·legi de Podòlegs ha arribat aquesta setmana a un carreró sense sortida i els professionals descarten ara per ara sumar-se a la cartera de serveis a causa del desacord amb les tarifes que els proposava l’executiu. Treballaran, com fins ara, en l’àmbit privat, tot i que sí que hi una cobertura molt petita de la Seguretat Social si el pacient demana full groc.