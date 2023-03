Les llicències d’obra del projecte hauran d’encaixar-se a la reforma aprovada a la tardor pel Govern per ajustar el creixement de la construcció

Les sol·licituds de llicència de construcció per als edificis previstos en el projecte immobiliari a tocar del telecabina d’Arinsal s’hauran de sotmetre a la reforma aprovada a la tardor pel Govern per ajustar el creixement del sector, segons va assegurar ahir en roda de premsa la cònsol major de la Massana, Olga Molné. Això significa que, mentre el comú no disposi de l’estudi de capacitat de càrrega parroquial, les sol·licituds hauran de rebre el vistiplau dels ministeris competents en medi ambient i urbanisme. Quan ja en disposi i les conclusions de l’informe hagin estat introduïdes al pla d’ordenació i urbanisme