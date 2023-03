Detinguts dos homes que preparaven un robatori a un establiment de la capital

Actualitzada 10/03/2023 a les 12:03

La policia ha detingut dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni. Es tracta de dos no residents de 35 i 45 anys que estaven organitzant un furt en un establiment d’Andorra la Vella. Havien estat vigilant el local, analitzant els sistemes de seguretat i preparant-ne l’entrada. La detenció es va produir dimecres a primera hora de la tarda, quan se’ls va localitzar a la capital després d’una investigació que va començar diumenge al vespre quan els dos individus rondaven pels voltants de l’establiment. Formen part d’un grup organitzat i un d’ells tenia una ordre de recerca judicial per un furt en un comerç l’any 2017. Els dos homes van passar a disposició judicial ahir a la tarda.Un home resident de 42 anys d'Andorra la Vella, ha sigut detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per crebantar una ordre d’arrest domiciliari, i un no resident de 25 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per crebantar una expulsió administrativa.