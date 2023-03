Bartumeu veu inviable tancar un bon acord amb la UE aquest any

El polític afirma que cal negociar a Brussel·les amb “més coneixement de causa”

L’excap de Govern i impulsor de l’aliança socialdemòcrata que concorrerà a les eleccions, Jaume Bartumeu, afirma que l’acord d’associació amb la Unió Europea “és necessari i diria que gairebé imprescindible”, però deixa clar que s’ha de fer bé i no “a salt de mata”. Així ho va indicar ahir en l’acte organitzat pel PS i SDP al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i en el qual va remarcar que “no podem arribar a un bon acord en nou mesos”. “Cal un calendari raonable sense ultimàtums”, va sostenir. Per Bartumeu, per tant, és inviable aconseguir una entesa beneficiosa per al