Un jove resident de 22 anys va intentar fugir de la policia la matinada del dijous despres de marcar 0,88 a un control d'alcoholemia. Els agents van aconseguir controlar-lo i tot seguit el van detenir també com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. Duant la setmana la policia ha arrestat a dos persones més per positius en alcoholèmia en els darrers dies. Un d’ells és un resident de 61 anys a qui se'l va detenir amb una taxa d’1,09 arran d’un accident amb danys materials dimecres. La matinada d’aquest divendres, un altre home, resident de 39 anys, ha estat arrestat amb una taxa de 0,97 en un control rutinari.Set persones han estat detingudes per la policia en els últims dies per possessió de drogues. Dilluns a la nit es va arrestar un home no resident de 33 anys a la frontera del riu Runer amb 1 gram de metamfetamina; dimarts a la tarda, a la Massana, els agents van detenir un resident de 44 anys amb 0,6 grams de cocaïna; dimecres, en les proximitats d’un local d’oci nocturn de la parròquia de Canillo, es va arrestar un home resident de 29 anys amb 1,1 grams d’MDMA; la matinada de dijous, la policia va detenir dos homes residents de 19 i 20 anys amb 0,6 grams d’heroïna, i, la matinada d’aquest divendres, s’ha arrestat dos homes més, un resident de 23 anys a Andorra la Vella amb una cigarreta impregnada de cocaïna i un altre resident de 33 a Canillo amb 1,2 grams de cocaïna.