Andorra Endavant i PS posen al programa l'antiga jubilació

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:29

Només PS SDP+ i Andorra Endavant portaran al programa electoral la proposta de la plataforma sindical perquè els funcionaris es puguin jubilar amb les mateixes condicions existents abans de la reforma del 2015. Així es dedueix de les respostes que les diferents formacions polítiques que concorren a les properes eleccions generals han lliurat als sindicats. Per la seva banda, Acció i Concòrdia han manifestat que aquesta proposta no s’inclourà als seus programes electorals, mentre que Demòcrates no sap / no contesta. De tot plegat es conclou que el 80% troba positiva, però poc assolible, la proposta sindical, mentre que només el 20% restant la veu positiva i assolible. A excepció d’Andorra Endavant, la totalitat de partits veu poc assolible la proposta. La plataforma sindical va fer ahir un resum de les respostes que ha rebut en relació amb les 12 propostes plantejades als caps de llista.