Alerta sanitària per possible presència de llet en productes Alpro

Actualitzada 10/03/2023 a les 13:43

Govern alerta de la possible presència de llet, no inclosa en l'etiquetatge, en productes de la marca Alpro. Salut indica que concretament, el producte comercialitzat és la beguda d'ametlla de la marca, en envasos d'1 litre, i data de caducitat 16/08/23 i lot L 320.2 0.Com a mesura de precaució, l'executiu recomana a les persones amb al·lèrgia o intolerància als components de la llet que puguin tenir el producte abans esmentat a les seves llars, que s'abstinguen de consumir-lo. Tanmateix, indiquen que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per la resta de la població.