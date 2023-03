Actualitzada 09/03/2023 a les 20:14

⚠️ Atenció! S'ha creat un compte a #Instagram suplantant aquesta botiga d'esports



Et pot arribar un missatge dient-te que has guanyat un premi. Et demanarà entrar a un enllaç per introduir les teves dades bancàries.

❌ És fals.

️ Esborra’l. #Nopiquis pic.twitter.com/c0RiR3C8MU — Policia Andorra (@andorra_policia) March 9, 2023

La policia alerta de la creació d'un compte fals a Instagram suplantant la identitat de la botiga d'esports Viladomat. A través de Twitter, el cos indica que els hackers estan enviant missatges informant que has guanyat un premi i que per obtenir-lo has d'accedir a un enllaç on se't demanen les dades bancàries. Els agents recomanen eliminar el correu electrònic.