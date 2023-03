Sílvia Calvó valida un vedat de pesca sense mort a l'estany de Juclà

Actualitzada 09/03/2023 a les 06:28

La comissió de seguiment de la pesca, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, ha autoritzat la creació d’un nou vedat de pesca sense mort a l’estany de Juclà atès l’augment d’aquesta activitat.El nou espai de pesca és en substitució de l’estany de les Canals Roges de Siscaró.La temporada de pesca del 2023 s’iniciarà el 14 de març amb l’obertura del vedat intensiu de l’estany d’Engolasters i del vedat sense mort del riu Gran Valira.L’obertura de la pesca a la resta de rius amb vedats de pesca s’efectuarà dissabte 1 d’abril i s’estableix dissabte 10 de juny com el dia d’inici de la temporada en estanys, llacs i la resta de vedats.Fa un any la comissió va aprovar la creació d’un vedat de pesca sense mort a la parròquia de Canillo.