Rossell anuncia noves places per al cos de bombers

Actualitzada 09/03/2023 a les 13:39

Així ho ha manifestat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell en funcions durant l'acte de celebració del patró del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, Sant Joan de Déu, que ha tingut lloc aquest matí a la caserna de Santa Coloma.

El director del cos, Jordi Farré, s'ha referit en el seu discurs a la necessitat de dotar de més mitjans humans, sobretot si el departament ha de fer front a noves tasques, dins del procés de reestructuració que està experimentant.

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha reconegut la important tasca que desenvolupa aquest departament per a la ciutadania. Durant l'acte s'ha aprofitat també per homenatjar els membres del cos amb 15 anys de servei, i també el director de la policia, Jordi Moreno.

El cos de bombers convocarà properament una nova promoció d'efectius que servirà per cobrir les set vacants que es produiran enguany per jubilacions i altres dues places més. Així mateix, està prevista la publicació d'un edicte per dotar el cos de nous oficials i sotsoficials.