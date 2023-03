Les matriculacions baixen un 5,4% al febrer

Actualitzada 09/03/2023 a les 10:12

Els concessionaris han matriculat 332 vehicles al febrer que representen una baixada del 5,4% respecte als 351 del mateix mes del 2022, segons publica Estadística aquest matí. Les operacions de turismes es van situar un 6,3% per sota el mes passat, amb 16 matriculacions menys que fa un any, i també van disminuir les de camions i camionetes i d'altres vehicles.Les úniques matriculacions que van pujar al febrer en comparació al 2022 van ser les motocicletes i ciclomotors amb un total de 59 que suposa un augment del 15,7%. I en el total d'aquest any les xifres es mantenen establen respecte a l'any anterior ja que en els dos primers mesos del 2023 hi ha hagut 619 matriculacions i fa en l'exercici passat van ser 615, segons detalla Estadística.Les vendes per tipus de combustible reflecteixen un mes més un descens dels vehicles de gasoil, amb una baixada del 29,2% en comparació al febrer del 2022. I els que més creixen són les matriculacions de vehicles elèctrics que han passat de 4 fa un any a 13 el mes passat. El recull d'Estadística mostra que les operacions de vehicles de gasolina endollables s'han reduït en dues unitats i les de no endollables han augmentat un 6,3% en el cas dels de gasolina i un 7,7% en el cas dels de gasoil.