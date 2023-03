L'AVE deixarà de parar a Lleida i ho farà l'Avlo

Actualitzada 09/03/2023 a les 06:32

Els trens Avlo faran parada a totes les estacions, mentre que els AVE es reservaran per a trajectes directes –sense parades intermèdies o aturant-se només a les ciutats més importants–. Així ho va anunciar ahir el nou president de Renfe, Raül Blanco, en declaracions a El País, on va detallar que l’objectiu és augmentar la competència amb els serveis Ouigo i Iryo, que han entrat recentment al mercat. Els canvis suposaran, per exemple, que en el corredor Barcelona-Madrid els Avlo facin parada a Tarragona, Lleida, Saragossa, Calataiud i Guadalajara; mentre que els AVE tan sols s’aturaran a Saragossa. Això suposarà que els AVE faran els trajectes en menys temps. Es desconeix quan entraran en vigor els canvis. Blanco també va avançar que l’objectiu és introduir el servei Avlo (la línia d’alta velocitat de baix cost de Renfe) a tots els corredors en què opera actualment l’AVE.