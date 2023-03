Entrades a 4 euros per la promoció del cinema en català

Actualitzada 09/03/2023 a les 12:54

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riba, ha signat avui un nou acord de col·laboració amb la societat gestora del Centre Illa Carlemany i amb l'objectiu de promoure el cinema en català. L'entesa permet continuar impulsant l'acord vigent que existeix entre ambdues institucions des del 2010 per la promoció dels films que s'emeten en llengua oficial al país.L'entesa estipula que el Govern subvencionarà el preu de l'entrada per veure pel·lícules en versió original en català o en versió doblada o subtitulada en català. Així, l'entrada per a aquests films costarà a l'espectador 4 euros, i el diferencial de preu respecte de l'habitual serà aportat pel Govern. Així mateix, els cinemes es comprometen a estrenar el màxim nombre possible de pel·lícules en versió original en català o en versió doblada o subtitulada en català, amb un mínim de 12 títols a l'any.