Els partits no veuen assolible recuperar la jubilació anterior dels funcionaris

Actualitzada 09/03/2023 a les 19:11

La majoria dels caps de la llista nacional de les formacions polítiques que concorreran a les pròximes eleccions generals veuen "positiu i poc assolible" que els funcionaris es puguin jubilar amb els mateixos drets que tenien abans de la reforma de l'any 2015. Les conclusions s'extreuen de les respostes a l' enquesta enviada per la plataforma sindical als candidats a cap de Govern per conèixer el posicionament de cada formació respecte a les seves demandes.Segons assegura la plataforma sindical, Andorra Endavant és l'única formació que veu la proposta assolible, tot i que segons el document, el PS també portaria aquesta proposta al programa i DA no s'hauria posicionat al respecte.El document també mostra que la totalitat de les formacions veuen "positiu i assolible" l'harmonització dels complements que perceben els membres dels cossos especials. Tot i això, de la taula final s'extreu que Acció no ho portarà al programa. Liberals d'Andorra ha estat l'únic partit polític que no ha respost al qüestionari, segons indiquen el funcionaris.