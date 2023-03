Cultura obre el termini per concórrer a les subvencions de patrimoni

Actualitzada 09/03/2023 a les 06:46

El Govern va aprovar ahir l’obertura de la convocatòria per concórrer a les subvencions per l’impuls de la conservació integrada, restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural immoble, moble, documental i immaterial. La convocatòria va dirigida a les persones físiques i jurídiques i a les entitats privades sense finalitat de lucre. Així, les subvencions permeten contribuir econòmicament a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural.Concerneix, majoritàriament, obres de restauració i de rehabilitació de béns culturals immobles, accions de conservació i de restauració de béns culturals mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals i bibliogràfics, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, també, la conservació i difusió del patrimoni immaterial.