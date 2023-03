La policia encoratja les dones a entrar al cos, que només té 24 agents femenines del total de 260 efectius que en formen part.

Tenim moltes ganes que es presentin més noies. Us esperem amb els braços oberts!” Amb aquesta crida de l’Alba, una agent de policia, finalitza el vídeo que el cos va difondre ahir amb motiu del Dia internacional de la dona per encoratjar més agents femenines a formar part de l’equip de seguretat. El cos va informar que actualment només 24 del total de 260 efectius són dones, que representa poc més del 9%. Entre elles hi ha tres comandaments i aviat es podrà comptar amb la incorporació de tres alumnes que estan ara en període de formació i que elevaran