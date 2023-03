Unes 200 persones se sumen a la manifestació organitzada per Acció Feminista

Després de tres anys sense manifestar-se, el moviment feminista va tornar ahir a omplir l’avinguda Carlemany amb motiu del 8 de març, Dia internacional de la dona. Unes 200 persones es van sumar a la manifestació convocada per l’associació Acció Feminista, amb el lema La vostra regressió, la nostra resistència.



La marxa va començar a les 19.30 hores a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. El so dels tambors va dirigir els manifestants avinguda Carlemany avall i, durant el camí, es van sentir clams com “visca la lluita feminista!”, “fora repressaris dels nostres ovaris!” o “si ens toquen a una ens toquen a