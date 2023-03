Unicef Andorra rep més de dotze mil euros d'una empresa hotelera i de càtering

Actualitzada 08/03/2023 a les 06:06

Unicef Andorra va rebre una donació de fins a 12.559 euros durant l’any passat de part de l’empresa hotelera Càtering n. 14 by Exe Prisma. Precisament ahir el director de la companyia, Ramon Ripoll, va reunir-se amb la presidenta d’Unicef, Marianela Vila, per renovar la seva col·laboració amb l’ONG i continuar treballant conjuntament en la promoció dels drets infantils.Segons van especificar a través d’una nota de premsa, al llarg del 2022 el grup hoteler va destinar als programes d’Unicef un tant fix de 1.569 euros per cadascun dels esdeveniments que organitzava. A més, va ser l’empresa de càtering encarregada del sopar que va fer-se per celebrar el 75è aniversari de l’entitat solidària i també la que va preparar el còctel organitzat pel seminari d’herències de l’edició del 2022. D’aquesta manera, l’aportació total va acabar sumant els 12.559 euros esmentats.