Turisme busca el visitant prèmium amb l'inici del segell Andorra Selected

Un total de 17 empreses han obtingut el reconeixement en el primer tall del jurat

Andorra Turisme va presentar ahir la posada en marxa del segell de qualitat Andorra Selected. Un programa que, segons van explicar ahir des de Radio Andorra el ministre de Turisme en funcions, Jordi Torres, i el director de la parapública, Betim Budzaku, ha de servir per posicionar el país com a destí prèmium.



En concret, l’objectiu final d’aquest programa de selecció és detectar aquelles empreses del sector turístic que compleixen els requisits mínims per ser considerades d’alta gamma i així atreure un tipus de turista que realitzi una major despesa al país, és a dir, incrementar el tiquet mitjà per turista.



