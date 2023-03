Regulació del glàmping i les àrees d'acollida i d'estada d'autocaravanes

Actualitzada 08/03/2023 a les 19:17

El nou reglament de la classificació dels establiments d'allotjament turístics acull la regulació del glàmping, les àrees d'acollida d'autocaravanes i les àrees d'estada d'autocaravanes, segons ha informat el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, aquesta tarda. El text classifica els establiments en cinc grups, els ja existents de càmpings i zones d'acampada i els tres de nova creació.En el cas dels glàmpings, el reglament estipula que podran estar formats per un màxim de tres elements d'allotjament, i cadascun d'aquests acollir fins a quatre persones. Pel que fa a les àrees d'acollida d'autocaravanes, es regula que els espais de terreny hauran d'estar degudament delimitats, ser oberts al públic per a l'ocupació exclusiva d'autocaravanes en trànsit, i en horari diürn de les 7 a 23 hores. En aquest cas no es permetrà el desplegament d'elements d'acampada o que excedeixin el perímetre del vehicle. Finalment, les àrees d'estada, que permeten l'ocupació durant tota la jornada, tindran l'obligació d'inscriure les pernoctacions al Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) i pagar la taxa turística corresponent.El ministeri d'Espots obre la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts per a l'any 2023 a les federacions esportives, clubs històrics i al Comitè Olímpic Andorrà. Les ajudes permetran complementar els avenços d'una part de la subvenció 2023 (gener a juny) en base a la subvenció 2022 que ja s'ha entregat a les entitats, segons indica Govern. Les sol·licituds s'han de lliurar mitjançant la plataforma digital d'ajudes a l'esport fins el dia 5 d'abril.Tanmateix, el consell de ministres ha aprovat l'obertura del termini per concórrer a les subvencions de conservació del patrimoni per a l'any 2023. S'apliquen majoritàriament obres de restauració i de rehabilitació de béns culturals immobles, accions de conservació i de restauració de béns culturals mobles, accions d'implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals i bibliogràfics, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, a la conservació i difusió del patrimoni immaterial. L'executiu informa que en cap cas la subvenció no pot ser de més del 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles, i per a béns mobles, documentals, bibliogràfics i immaterials, no pot superar el 80% de la intervenció. Les persones interessades tenen temps a sol·licitar l'ajut fins el 12 de maig.