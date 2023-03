Uns trenta professors es concentren per protestar contra l’augment de l’edat de jubilació

Fins a 35 professors de primera i segona ensenyança del sistema educatiu francès van concentrar-se ahir a la tarda a la plaça The Cloud per mostrar l’oposició a l’augment de l’edat de jubilació a França. Els manifestants, menys que en l’anterior mobilització, van desplegar una pancarta en què qüestionaven les capacitats per seguir impartint classes encara amb 67 anys.



Tot i que la reforma del Govern francès estableix que l’edat legal de jubilació s’endarrerirà dos anys, dels 62 als 64, els professors pronostiquen que acabarà sent superior per la seva casuística concreta. En aquest sentit, un dels representants del col·lectiu de

