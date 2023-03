Les tarifes mèdiques augmenten del 5% al 10%

Actualitzada 08/03/2023 a les 19:17

El consell de ministres ha aprovat avui una pujada de les tarifes mèdiques amb un mínim del 5% i un màxim del 10%. El ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha assegurat que aquests nous preus dels actes mèdics estan consensuats amb els col·legis professionals i són la culminació del procés d'intercanvi i de compartir informació en les converses entre el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i el titular de Salut en funcions, Albert Font, amb els diferents col·lectius. I ha incidit que l'executiu ha tingut en compte les demandes dels professionals mèdics i el que s'ha considerat adequat per la situació de cada col·lectiu en el diàleg constant que s'ha mantigut. El ministre ha recalcat que amb aquest consens "entenem que no hi haurà entrebancs" perquè es renovin els convenis dels diferents col·legis amb la CASS.Marquina ha exposat que la tarifa de metge generalista, tant presencial com telemàtica, augmenta un 10% i passa de 24,38 euros a 26,82 euros, i la consulta del facultatiu especialista, la presencial i la telemàtica, s'incrementa un 8% des dels 29,96 euros actuals fins als 32,36 euros a partir del 15 de març, quan entren en vigor els nous preus. La pujada per a les visites a fisioterapeutes i logopedes també és del 10% i per als podòlegs és del 7,1%, segons les tarifes que ha anunciat el ministre en funcions. La revisió per als dentistes és d'un 6% en les consultes que passen de 23,97 euros a 25,41 euros i per a les pròtesis fixes i mòbils la pujada és del 10%.Cesar Marquina ha recalcat que amb aquestes tarifes "s'ha restaurat situacions del 2012" quan les tarifes mèdiques es van rebaixar un 10%.El Govern ha decidit avui tancar dilluns vinent l'stoplab per fer proves covid que fins ara estava operatiu a Andorra la Vella. La mesura s'adopta per l'evolució de contagis de la malaltia que s'ha reduït amb una mínima incidència de la infecció i a partir d'ara el pacient que s'hagi de fer una prova per detectar el virus per prescripció mèdica abans d'una operació la podrà fer al CAP de manera gratuïta.Els casos actius de covid han baixat a 16 aquesta setmana i cap afectat està ingressat. El total de positius detectat des del març del 2020 ascendeix a 47.898 i s'han registrat 47.407 recuperacions i 159 defuncions.