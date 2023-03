La policia encoratja les dones a entrar al cos

Actualitzada 08/03/2023 a les 11:03

La policia celebra el 8M amb una crida perquè hi hagi més dones al cos de seguretat. El percentatge actual de fèmines és del 9,23%, ja que dels 260 efectius només 24 són dones, entre les quals hi ha tres comandaments, segons exposa el servei d'ordre aquest matí incidint que la incorporació de tres alumnes que estan en període de formació elevarà a 27 les policies del Principat. La presència de dones es dispara en el cas de personal administratiu i tècnic on hi ha un 72,3% del total.El cos remarca que "encara queda molt recorregut per arribar a la paritat" i encoratja "les dones que tinguin vocació de servei públic i interès per la professió" a presentar-se a la propera convocatòria que es farà aquest any. Les policies recalquen en un recull de testimonis fet públic pel cos de seguretat en un vídeo amb motiu del Dia de la Dona que hi ha moltes unitats on fan falta dones perquè hi ha tasques, com els escorcolls de dones o l'acompanyament de detingudes o recluses al metge que l'han de fer agents femenines. I recalquen que "necessitem dones, tenim el nostre lloc i ningú et tracta de manera diferent. La feina l'has de fer igual i et demanaran el mateix".La primera promoció amb dones va ser el 1989 amb l'entrada de tres policies que van ser pioneres al cos i en 34 anys han anat integrant-se dones que estan desenvolupant la carrera professional en àrees com la de Policia Judicial i Investigació Criminal, la de Seguretat Ciutadana i Intervenció Tècnica i la de Fronteres i Estrangeria, indica el cos. Les dones policies destaquen que fan una feina "dura però gratificant" i coincideixin que el que més les agrada "és acabar el servei sabent que has ajudat algú".