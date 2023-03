L'estalvi energètic ha estat del 4,2%

Actualitzada 08/03/2023 a les 18:38

Les mesures d'estalvi aplicades el mes de setembre per l'executiu han permès reduir un 4,2% el consum elèctric, equivalent a 13,5 GWh, segons ha informat Carles Miquel, director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, aquesta tarda en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Govern calcula que l'estalvi suposa el consum equivalent a més del 10% de les llars del país. En aquest sentit, es constata que durant el període de setembre del 2022 a febrer d'enguany s'han consumit 308 GWh, comparat amb els 312 GWh de l'any passat i considerant que de no haver aplicat les mesures, el consum hauria pujat fins als 321 GWh.L'executiu estima que l'estalvi aconseguit a l'administració general ha estat de l'11,6%, estimat en 2,1 GWh, mentre que a les llars l'estalvi ha estat del 12,6%, en 8,1 GWh. Miquel ha indicat que l'hoteleria i la restauració ha disminuït un 9% el consum, equivalent a 2,8 GWh; el sector de la distribució ho ha fet en un 5,8% -1,6 GWh-; la construcció, indústria i finances han estalviat un 0,8% -0,2 GWh- i el consum a les estacions d'esquí ha baixat un 2,4%, en 0,3 GWh. Finalment, el consum per l'enllumenat elèctric ha disminuït un 20,9%, en 0,7 GWh.Amb tot, Carles Miquel ha informat que Govern ha decidit no prorrogar la vigència del Decret de mesures de reducció del consum i d'estalvi energètic, en considerar que la situació i tensió a la xarxa elèctrica, així com els preus als mercats internacionals, ha disminuït.