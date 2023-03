Actualitzada 08/03/2023 a les 18:45

El col·legi espanyol María Moliner ha commemorat el Dia de la Dona amb una taula rodona sobre 'La mujer y la política en Andorra'. A la xarrada han participat les cònsols majors, Laura Mas i Rosa Gili i la ex cònsol major Conxita Marsol. Durant el debat moderat per dos alumnes del centre s'han exposat temes com les dificultats que han trobat al llarg de la seva carrera professional pel fet de ser dones dins de la política, han opinat sobre la paritat i han animat als joves a continuar lluitant per la igualtat. La consellera d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorrra, ha tancat l'acte animant als joves a empoderar-se i a prendre el control de les seves vides i a no deixar-se influenciar.