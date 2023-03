L'ACA i la Cambra de Comerç formaran pilots de drons

L’ens va organitzar un curs l’any passat en què una trentena de persones va rebre el títol

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) van signar ahir un acord per col·laborar en la formació de pilot de drons (UAS) STS, així com totes aquelles formacions que se’n derivin, entre altres la de radiofonista homologat. Aquest acord, que busca fomentar el desenvolupament de les activitats relacionades amb el sector de la tecnologia de la informació i la comunicació, permetrà a la Cambra consolidar els cursos de formació per a l’obtenció de la llicència de pilot de drons, que ja està oferint, a totes les empreses i administracions públiques del Principat des de