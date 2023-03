Espot afirma que s'ha de seguir treballant per la igualtat

Actualitzada 08/03/2023 a les 13:08

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, fa una crida a continuar treballant per la paritat i assegura que "la lluita no s'atura mai fins que assolim la plena igualtat entre dones i homes". Espot ha lamentat que segueixi existint la bretxa salarial i la discriminació en molts àmbits, "particularment en l'àmbit laboral i on es prenen les decisions importants". En aquest sentit, el cap s'ha mostrat "orgullós" de ser "el primer cap de Govern que ha format un executiu paritari". Tanmateix, Espot ha manifestat que calen progressos en els drets sexuals i reproductius de les dones al país "des d'una perspectiva prudent, equilibrada i que no posi en risc el sistema institucional".El cap de Govern en funcions ha fet les declaracions després de la concentració feta conjuntament amb els ministres i treballadors a la porta de l'edifici Administratiu de Prat de la Creu en motiu del Dia de la Dona. Desenes de treballadors han participat en la concentració fent una aturada laboral d'un minut.