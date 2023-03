FEDA reduirà la jornada laboral per les dones gestants

Actualitzada 08/03/2023 a les 18:16

FEDA ha donat llum verda a la reducció progressiva de la jornada laboral sense afectació salarial per les dones que estiguin en període de gestació. D'aquesta manera, es reduirà una hora al dia de la jornada laboral a partir del sisè mes de gestació, dues hores menys al dia durant el setè mes, tres hores menys al dia durant el vuitè mes i mitja jornada el novè mes. A més, la mesura s'aplicarà de forma automàtica, sense que la dona en gestació hagi de sol·licitar-ho.D'altra banda, l'empresa ha aprovat un protocol de prevenció i actuació en casos d'assetjament. El text, elaborat d'acord amb la legislació vigent, s'aplicarà tant a FEDA com a les filials i les persones que presten serveis o hi col·laboren.