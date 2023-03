Andbank instal·la una oficina a Tarragona

Actualitzada 08/03/2023 a les 06:03

Andbank va informar ahir de l’aterratge a la ciutat de Tarragona, amb l’obertura d’un centre de banca privada. L’oficina, situada a la Rambla Nova, estarà liderada per Antoni Abad, executive director d’Andbank. Abad va afirmar en la presentació del centre que “amb la posada en marxa d’aquesta oficina es preveu aconseguir un volum de negoci superior als 100 milions d’euros en els pròxims tres anys a Tarragona”. Andbank és present a Espanya des de fa 10 anys i compta amb 23 centres de banca privada, 144 banquers i 194 agents financers i ESIS. Carlos Aso, CEO del grup, va exposar que “fins ara, Andbank donava servei als clients de la plaça des de Barcelona. No obstant això, la proximitat és clau en el nostre servei, per això hem apostat per posar en marxa una oficina en una zona tan cèntrica com és la Rambla”. Andbank ja està present a les quatre províncies catalanes.