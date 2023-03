Actualitzada 07/03/2023 a les 17:17

Unicef Andorra va rebre durant l'any passat una donació total de 12.559 euros de part de l'empresa hotelera Càtering n. 14 by Exe Prisma. Ramon Ripoll, director de la companyia, va reunir-se ahir amb la presidenta d'Unicef, Marianela Vila, per renovar la col·laboració per treballar en la promoció dels drets infantils, segons indiquen en nota de premsa.Durant el 2022, el grup hoteler va destinar als programes d'Unicef un tant fixe per tots els esdeveniments organitzats de 1.569 euros, a més, va ser l'empresa de càtering encarregada del sopar organitzat per celebrar el 75è aniversari de l'entitat i l'encarregada del còctel organitzat pel Seminari d'Herències de l'edició 2022, ascendint l'aportació total fins als 12.559 euros.