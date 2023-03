Actualitzada 07/03/2023 a les 12:11

La vaga convocada a França per la reforma de la jubilació està tenint un seguiment del 20 al Lycée i del 9% a les escoles franceses, segons ha informat la delegació de l'ensenyament francès aquest matí. L'aturada de part dels docents no està afectant les classes que s'estan impartint amb normalitat a tots els centres educatius i s'ha mantingut l'activitat lectiva, han assenyalat des de la delegació gal·la.Els professors francesos tenen prevista una concentració aquesta tarda a les sis a la plaça The Cloud per protestar contra l'augment de l'edat de la jubilació de 62 a 64 anys que ha aprovat l'executiu d'Emmanuel Macron. Els docents gals ja es van manifestar pel mateix motiu el 31 de gener.La vaga a França no ha tingut de moment afectació per als transportistes del país, segons ha indicat el col·lectiu, que no ha trobat bloqueig de carreteres que hagin impedit la mobilitat cap a Andorra.