Ubach sosté que el col·lapse va ser un fet “excepcional” i que els veïns no menystenen la via

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, va defensar ahir la “bona entesa” amb les autoritats franceses amb relació als accessos per carretera que uneixen Andorra amb l’Estat veí del nord. Fa una setmana –la matinada del 26 al 27 de febrer– un centenar de vehicles es van quedar atrapats hores a la via arran d’un accident i durant un intens temporal de neu i vent. Ubach, en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, va qualificar el succés d’“excepcional”, d’episodi que “esperem que no torni a ocórrer”. La titular d’Exteriors en funcions va recordar que “els dos