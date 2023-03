Mostra de la trajectòria del fotògraf Jaume Riba

07/03/2023 a les 20:24

La temporada d'exposicions que acull la sala d'exposicions de Govern s'inaugura amb la mostra 'Jaume Riba. Caminant'. L'exposició segueix la trajectòria del fotògraf i la seva obra, sent referida per la ministra de Cultura en funcions, Silvia Riba, de "referent".Comissariada per Natàlia Montané, amb la col·laboració de Dúnia Ambatlle i Jordi Batlle, la mostra s'emmarca dins del cicle 'Trajectòries', creat per retre homenatge a artistes del país. L'exposició recull una selecció de 145 imatges del fotògraf ordinenc que mostren l'evolució de la seva obra durant els darrers 30 anys. Les peces han estat agrupades en quatre àmbits diferents: els paisatges, l'abstracció de la natura, els viatges i els avantpassats. L'exposició estarà oberta al públic fins el 14 de maig amb entrada gratuïta i horari de dimarts a diumenge al matí, de les 10 a les 13 hores, i de 15.30 a les 20 hores.