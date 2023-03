El Clípol es converteix en bé de patrimoni cultural

Actualitzada 07/03/2023 a les 17:05

El Clípol ha quedat inscrit com a bé moble a l'Inventari General del Patrimoni Cultural, segons s'ha aprovat en la reunió d'avui del consell assessor del patrimoni cultural. El Govern indica que el vehicle propietat de casa Tonivila es converteix en bé moble integrat del patrimoni etnològic de més de 50 anys d'antiguitat i remarca que va estar actiu en els inicis del transport interurbà i durant més d'una dècada "i és un testimoni essencial de la història recent del país i un element sentimental i identitari per a molts andorrans".La reunió d'avui al ministeri de Cultura encapçalada per la ministra en funcions, Sílvia Riva, ha servit per presentar l'informe d'avaluació de l'aplicació de la Llei de Patrimoni Cultural (2019-2022) i el nivell d'aplicació d'accions sobre el desenvolupament sostenible. L'informe elaborat per la doctora especialista en comunicació cultural i consultora de comunicació estratègica, Susanna Ferran, "reconeix l'ampli esforç que s'està fent des del Govern i del ministeri de Cultura per implementar els objectius del Desenvolupament Sostenible per complir l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, també des de l'àmbit del patrimoni cultural", indica el Govern.El consell també ha parlat de l'estat de la candidatura d'ampliació de la inscripció de 'L'art de la construcció en pedra seca' a la Llista representativa dels patrimoni cultural immaterial de la Unesco. La candidatura es va inscriure el 2018 però l'interès d'Irlanda i Àustria per incorporar-se a la inscripció va portar a promoure una candidatura d'ampliació i es va formar un grup de treball per presentar la candidatura per al 2024, especifica el comunicat.