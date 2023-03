Concòrdia creu que toquen “propostes alternatives” i veu bé un Govern en minoria

Una nova manera de fer política. Així es va voler presentar en societat ahir Concòrdia, el nou partit polític liderat per Cerni Escalé i Núria Segués, que va presentar les llistes electorals a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany. Un esdeveniment que va omplir l’espai en qüestió i que va demanar constantment la participació del públic, fins i tot amb un qüestionari interactiu a resoldre amb el mòbil. Més enllà de les maneres de fer, l’acte també va servir per entrar una mica més en el fons de la formació morada, matèria pendent encara per al partit.



Si bé la junta