Disset empreses aconsegueixen el segell d'Andorra Selected

La marca Andorra Selected s’ha posat avui en marxa amb l’entrada de les primeres 17 empreses que han aconseguit el segell que busca situar el sector turístic del país en un espai més premium. Segons han explicat aquest matí el ministre en funcions de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, l’objectiu d’aquesta iniciativa és atreure un nou tipus de turista que permeti incrementar la despesa mitjana.En aquest sentit, Torres ha destacat que d’aquí al mes de juny hi ha la previsió que una trentena d’empreses de diferents sectors (allotjament, restauració, esports, transport...) puguin sumar-se al club selecte, just abans que Andorra Turisme comenci a realitzar campanyes de promoció a diferents fires internacionals especialitzades en el turisme premium.D’altra banda, el titular de Turisme en funcions ha reiterat que en els propers mesos es durà a terme l’estudi de càrrega del sector per saber fins a quin punt pot seguir creixent i en quins espais o mesos de l’any caldria fer una reorientació del mateix, tot assumint que el Principat ja acull uns 8,4 milions de turistes a l’any i unes 10 milions de pernoctacions anuals.Per la seva banda, el gerent de la CEA ha celebrat aquesta iniciativa que permet impulsar el sector turístic del país, si bé ha demanat que abans d'iniciar les campanyes o accions que s'avaluin tots els establiments que han sol·licitat accedir a aquest segell de qualitat.