Andbank obre un centre de banca privada a Tarragona

Andbank inicia la seva activitat a Tarragona amb l'obertura d'un centre de banca privada a la ciutat catalana, segons ha informat avui l'entitat en nota de premsa. L'oficina estarà situat a la Ramba Nova i estarà liderada per Antoni Abad, executive director d'Andbank, i compta amb Carlos Conde com a responsable i Carles Adam com a director de banca privada. Abad ha indicat avui en la roda de premsa de presentació del centre que "amb la posada en marxa d'aquesta oficina es preveu aconseguir un volum de negoci superior als 100 milions d'euros en els pròxims tres anys a Tarragona".Andbank es present a Espanya des de fa 10 anys i compta amb 23 centres de banca privada, 144 banquers i 194 agents financers i ESIS, concreten. De fet, l'any passat l'entitat va tancar amb un volum de negoci a Espanya de 18.805 milions d'euros, un 9% més i situant-se en el 7è lloc del rànquing d'entitats de banca privada que operen en el mercat espanyol, segons indiquen.