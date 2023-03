Albert Gomà, fundador de Concòrdia, deixa el partit

Actualitzada 07/03/2023 a les 13:40

Cal humiltat, respecte per a les persones que han fet política abans que tu, i realisme sobre el que es pot fer. I sobretot coherència entre paraules i fets. Cal gestionar bé les expectatives. Si en privat no fas el q dius en públic, millor no facis política. — Albert Gomà Sala (@AlbertGomaSala) March 7, 2023

Un dels fundadors de Concòrdia, Albert Gomà, ha deixat la formació política. Gomà ha manifestat al Diari que "simplement soc empresari i no tinc temps per dedicar-me a la política. He treballat molt dur per engegar el partit i deixar unes idees i ara vull portar els meus projectes a un altre nivell". A més, Gomà ha descartat que el motiu sigui una desavinença amb la formació. La seva marxa ha estat confirmada per fonts del partit, després que ell mateix hagi fet una piulada aquest matí demanant "humilitat i respecte per a les persones que han fet política abans que tu".A més, Gomà ha remarcat que "cal realisme sobre què es pot fer i sobretot coherència entre paraules i fets". Per últim, demana "gestionar bé les expectatives; si en privat no fas el que dius en públic, millor no facis política". Tot i això, l'ex de Concòrdia ha afirmat més tard que aquests missatges eren "globals" i "no anaven dirigits a ningú. Parlo de la política en global, aquí i al món".