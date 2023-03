Acord entre la Cambra i l'ACA en formació de pilots de drons

Actualitzada 07/03/2023 a les 17:02

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra i l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) han acordat avui la col·laboració en formació de pilots de drons. L'acord busca consolidar els cursos de formació per a l'obtenció de la llicència, que ja està oferint la Cambra a totes les empreses i administracions públiques del país des de l'any passat, i afegir dins el programa de formació "l'expertesa de l'ACA en seguretat i aplicació de normatives aeronàutiques"En nota de premsa, indiquen que durant el 2022 una trentena de persones van cursar la formació per obtenir el títol de pilot de drons, posada en marxa per oferir noves oportunitats econòmiques a Andorra.