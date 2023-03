Unnic formalitzarà en quinze dies l'emissió d'accions d'adquisició popular

Actualitzada 06/03/2023 a les 19:43

El centre d’oci i entreteniment que engloba el casino d’Andorra, Unnic, formalitzarà en els propers quinze dies l’emissió del 10% de les accions de la societat perquè nacionals o residents del país les puguin adquirir. En total, s’estima que l’emissió d’accions assoleixi un valor d’entre 7 i 9 milions d’euros, amb un preu per acció de 1.000 euros. D’aquesta manera, es donarà compliment a un dels requisits marcat pel plec de bases per obtenir la llicència que atorgava el Consell Andorrà Regulador del Joc (CRAJ), que ja preveia que “les societats concursants hauran d’oferir fins al 10% del seu capital social a repartició d’accions unipersonals”.L'adquisició d’aquests títols de subscripció popular no tindran “drets polítics” però sí “dret a dividens”, segons establia el CRAJ. Segons han explicat fonts de la direcció del centre, les emissions es faran mitjançant entitats financeres del país, si bé no es va detallar quina en concret o si seria més d’una. Tampoc es va indicar la modalitat per adquirir les accions, quelcom que s’informarà en els propers dies. El que sí que es va deixar clar, com també marcava el plec de bases per a l’obtenció de la llicència, és que els títols es posaran a la venda “exclusivament per a persones físiques o jurídiques de nacionalitat andorrana o persones físiques residents legalment establertes”.