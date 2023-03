Taller de disseny i xarxes socials per a la gent gran

Actualitzada 06/03/2023 a les 12:03

L'Espai de la Fundació Crèdit Andorrà acull aquest mes de març un nou taller per aprendre a dissenyar amb el programa Canva. El curs començarà el dilluns 13 de març i les sessions tindran lloc els dilluns i dimecres de les 17 a les 19 hores. La Fundació també ofereix un taller de xarxes socials amb tauleta tàctil i telèfon mòbil, que es farà dilluns i dimecres de les 10 a les 12 hores, segons informen en nota de premsa.Tanmateix, L'Espai posa en marxa un taller de prevenció de riscos en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) els dimarts i dijous de les 10 a les 12 hores a partir del 16 de març. Seguint amb la mateixa temàtica, el 21 de març a les 16 hores es farà un taller preventiu que porta per títol 'Com es poden ajudar les noves tecnologies en la nostra salut?'. Completa l'oferta formativa del mes amb una xerrada sobre transhumància a Andorra el 9 de març a les 16 hores. Les places per assistir al taller són limitades i s'adjudiquen per ordre d'inscripció.