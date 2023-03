La Policia imposa 20 sancions a vehicles de mobilitat personal

No respectar els espais dels vianants i no portar assegurança són les causes principals

El cos de Policia ha imposat una vintena de sancions per infraccions comeses per vehicles de mobilitat personal (VMP) al llarg del 2022. La majoria d’elles van ser per circular amb un vehicle d’aquest tipus per espais que estan reservats de manera exclusiva per als vianants i també per circular sense la corresponent assegurança obligatòria. El valor total de les sancions va ser de 6.496 euros.



Així es dedueix de les dade facilitades per aquest servei, segons les quals la parròquia que va registrar més sancions va ser Andorra la Vella (9), seguida d’Escaldes-Engordany (5), la Massana (3), Sant Julià de