Exposició temporal sobre matrícules al Museu de l'Automòbil

Actualitzada 06/03/2023 a les 12:41

L'equipament cultural ubicat a Encamp ha presentat tota una sèrie de canvis a les seves instal·lacions per tal de renovar l'interès del museu i continuar atraient públic local i aficionat en la matèria. Tal com ha explicat la cap d'Àrea de Museus i Monuments, Ruth Casabella, han muntat una exposició temporal a l'entrada sobre matrícules per tal de recollir la història d'aquests elements des dels anys 30 fins a l'actualitat.



D'altra banda, l'equipament ha guanyat espai després de traslladar la col·lecció de bicicletes que acollia fins ara al Bici Lab d'Andorra la Vella. Així doncs, ha pogut espaiar l'exposició de motocicletes situada a la segona planta i pujar-hi quatre vehicles de competició perquè puguin observar-se més detalladament. A més, al subterrani, han afegit un vehicle "singular", el conegut com a Taxi Rossa, un Mercedes-Benz, model 220 DL, amb matrícula 9054. Sobre el mateix, Casabella ha detallat que té la peculiaritat que "a part de transportar viatgers arreu d'Europa, també havia portat sang des de l'hospital de Tolosa fins al de Meritxell". Amb aquests canvis, el Museu de l'Automòbil confia a continuar atraient tot tipus de públic.