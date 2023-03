Els ingressos a la duana van baixar un 7,6% al febrer

Actualitzada 06/03/2023 a les 18:06

La duana va ingressar 17.046.149,48 euros per taxes durant el mes de febrer, segons l'informe publicat avui pel ministeri de Finances. Es tracta d'una xifra un 7,6% més baixa respecte el mateix mes de l'any passat, quan es van recaptar 18.453.875,16 euros. Durant els dos primers mesos d'any s'han ingressat un total de 32.483.639,82 euros, un 5,3% menys que l'acumulat el mes de febrer de l'any passat.L'informe mostra que per la taxa d'importacions de begudes l'import recaptat durant el mes de febrer ha estat de 786.663 euros, un 12,7% menys que l'any passat. Tanmateix, els ingressos per taxes d'importacions de tabac també baixen i se situen un 22,3% per sota de les dades assolides l'any passat, amb 6.470.128,17 euros. També disminueixen, tot i que en menor mesura, els ingressos per taxes d'importacions de combustibles minerals. En aquest cas ho fan en un 4,6%, amb un ingrés de 9.448.442 euros el mes de febrer. Per altra banda, les importacions d'altres mercaderies pugen en un 19,9%, amb ingressos de 9.556.416,61 euros el mes passat segons Finances.